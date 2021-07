Tylko polscy siatkarze mogą zaliczyć poniedziałek na igrzyskach olimpijskich do udanych. Iga Świątek przegrała z Paulą Badosą a polscy koszykarze 3x3 nie wygrali dogrywki z Holendrami i jutro czeka ich "mecz o wszystko". Szczegóły dzisiejszych wyczynów naszych olimpijskich sportowców znajdziecie w naszej relacji z igrzysk w Tokio.

04:01 (czasu polskiego) TENIS STOŁOWY:

Li Qian przegrała w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego w tenisie stołowym ze startującą w barwach Australii Jian Fang Lay 2:4 (7:11, 6:11, 11:5, 12:10, 4:11, 4:11).

Właśnie od tego meczu reprezentantka Polski rozpoczęła start w igrzyskach.

W niedzielę z turnieju odpadła Natalia Partyka, która przegrała w drugiej rundzie z urodzoną w Kanadzie reprezentantką Egiptu Diną Meshref 2:4. Dzień wcześniej Polka pokonała Australijkę Michelle Bromley 4:0.

Polskie zawodniczki - Li Qian, Natalia Partyka i Natalia Bajor - rywalizować będą jeszcze w Tokio w turnieju drużynowym: 1 sierpnia zmierzą się w 1/8 finału z Koreą Południową.

04:32 JUDO:

Judoczka Julia Kowalczyk (kat. 57 kg) wygrała z Węgierką Hedvig Karakas przez waza-ari w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju w Tokio. Jej kolejną rywalką będzie Portugalka Telma Monteiro.

Dodajmy, że w 2019 roku Kowalczyk zdobyła w stolicy Japonii brązowy medal mistrzostw świata.

05:31 JUDO:

Judoczka Julia Kowalczyk (kat. 57 kg) pokonała mistrzynię Europy Portugalkę Telmę Monteiro i awansowała do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju w Tokio.

Sędziowie ocenili, że Kowalczyk była aktywniejsza, choć sama rozpoczęła pojedynek od kary shido. Potem natomiast trzy takie upomnienia otrzymała Portugalka.

Walka trwała aż dziesięć i pół minuty.

W walce o półfinał rywalką Julii Kowalczyk będzie aktualna mistrzyni świata, Kanadyjka Jessica Klimkait.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020: Julia Kowalczyk (w stroju niebieskim) w pojedynku 1/8 finału turnieju judo w kategorii 57 kg z mistrzynią Europy Telmą Monteiro z Portugalii / Leszek Szymański / PAP

06:43 JUDO:

Julia Kowalczyk przegrała przez ippon z aktualną mistrzynią świata w kat. 57 kg Kanadyjką Jessicą Klimkait w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju judo w Tokio.

Klimkait odniosła zwycięstwo po niespełna dwóch minutach, zakładając dźwignię, z której Kowalczyk nie potrafiła się uwolnić.

Polka zachowuje jednak szanse na brązowy medal, przy czym najpierw musi przejść przez repasaż.

Pojedynek repasażowy Julia Kowalczyk stoczy o godzinie 10:00 z Gruzinką Eteri Liparteliani.

06:55 STRZELECTWO:

Aleksandra Jarmolińska zajęła 19. miejsce w dwudniowych eliminacjach strzelania do rzutków skeet.

Najlepsza była Chinka Wei Meng, która wynikiem 124 pkt wyrównała własny rekord świata.

Do finału awansowało sześć najlepszych zawodniczek, mających co najmniej 120 pkt.

07:20 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze rozpoczynają pojedynek z Włochami!

Tokio 2020. POLSKA - WŁOCHY: RELACJĘ NA ŻYWO znajdziecie TUTAJ! >>>>

07:49 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze prowadzą w Włochami 1:0 w meczu grupy A olimpijskiego turnieju w Tokio. Pierwszego seta wygrali 25:20.

Tokio 2020. POLSKA - WŁOCHY: RELACJĘ NA ŻYWO z tego starcia znajdziecie TUTAJ! >>>>

07:58 KAJAKARSTWO GÓRSKIE:

Kajakarz górski Grzegorz Hedwig zajął 14. miejsce w półfinale slalomu C1 w igrzyskach olimpijskich w Tokio i nie przystąpi do walki o medale.

Najszybciej popłynął Francuz Martin Thomas.

Hedwig (Start Nowy Sącz), który otrzymał cztery sekundy karne, stracił do Francuza 11,51 s. Słabszy od Polaka był tylko Irlandczyk Liam Jegou.

Do finału zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych zawodników. Do awansu do tego grona Hedwigowi zabrakło ponad czterech sekund.

08:13 ŻEGLARSTWO:

Zofia Noceti-Klepacka spadła z drugiego na dziewiąte miejsce po dzisiejszych wyścigach olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie RS:X. Polka zajęła dwukrotnie 16. lokatę, a w trzecim wyścigu - dziewiątą.

Prowadzą mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Francuzka Charline Picon i Brytyjka Emma Wilson, które po sześciu wyścigach mają po 14 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Chinka Liu Yunxiu z 16 pkt.

35-letnia Noceti-Klepacka - brązowa medalistka olimpijska z 2012 roku z Londynu - ma na koncie 44 pkt.

08:25 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze prowadzą z Włochami 2:0 w meczu grupy A turnieju olimpijskiego. Pierwszego seta wygrali 25:20, w drugim triumfowali 26:24.

Tokio 2020. POLSKA - WŁOCHY: RELACJĘ NA ŻYWO z tego starcia znajdziecie TUTAJ! >>>>

08:35 PODNOSZENIE CIĘŻARÓW:

Joanna Łochowska zajęła pierwsze miejsce w grupie B olimpijskiej rywalizacji w podnoszeniu ciężarów w kat. 55 kg, choć z rezultatami gorszymi od własnych rekordów Polski. W rwaniu uzyskała 84 kg, w podrzucie - 102, a w dwuboju - 186 kg.

32-letnia zawodniczka Budowlanych Opole, trzykrotna mistrzyni Europy, wyprzedziła cztery rywalki.

W Tokio Łochowska jest jedyną reprezentantką Polski w tej dyscyplinie. Z mężczyzn wystąpią: Bartłomiej Adamus (Zawisza Bydgoszcz, 96 kg) i kolega klubowy Łochowskiej Arkadiusz Michalski (109 kg).

08:58 SIATKÓWKA:

Polscy siatkarze z pierwszym zwycięstwem w turnieju olimpijskim w Tokio: w swoim drugim meczu igrzysk pokonali Włochów 3:0!

W pierwszym, sobotnim, występie biało-czerwoni przegrali z Iranem 2:3.

W środę natomiast zmierzą się z ekipą Wenezueli, która dzisiaj uległa Iranowi 0:3.

TOKIO 2020. POLSKA - WŁOCHY: RELACJĘ Z MECZU ZNAJDZIECIE TUTAJ! >>>>



/ Grafika RMF FM /

09:31 TENIS:

Iga Świątek przegrała pierwszego seta (3:6) w swoim drugim meczu na igrzyskach w Tokio: z Hiszpanką Paulą Badosą.

20-letnia Polka, która debiutuje w igrzyskach, jest rozstawiona w turnieju z numerem szóstym, w rankingu WTA natomiast plasuje się obecnie na ósmej pozycji. O trzy lata starsza Badosa, z którą Świątek jeszcze nigdy nie grała, jest 29. na świecie.

Przypomnijmy, w pierwszej rundzie turnieju olimpijskiego Iga Świątek pokonała Niemkę Monę Barthel 6:2, 6:2.

10:08 KOLARSTWO GÓRSKIE:

Bartłomiej Wawak zajął 19. miejsce w olimpijskim wyścigu kolarzy górskich.

Triumfował Brytyjczyk Thomas Pidcock, który wyprzedził Szwajcara Mathiasa Flueckigera i Hiszpana Davida Valero Serrano.

Na olimpijskiej trasie, uznawanej za najtrudniejszą w historii, Pidcock szybko narzucił rywalom swoje warunki i oderwał się od stawki na czwartym okrążeniu. Do mety dojechał samotnie, wyprzedzając Flueckigera o 20 s, zaś Valero Serrano o 34 s.

Bartłomiej Wawak stracił do triumfatora 3.56.

10:36 TENIS:

/ RMF FM

Iga Świątek odpadła z turnieju olimpijskiego.



W drugiej rundzie zmagań 20-letnia Polka, obecnie ósma rakieta świata, przegrała z Paulą Badosą 3:6, 6:7 (4-7). Hiszpanka, która rozgrywa najlepszy sezon w karierze, notowana jest w tej chwili na światowej liście tenisistek na 29. miejscu.



10:39 JUDO:

Julia Kowalczyk (kat. 57 kg) przegrała w dogrywce przez waza-ari pojedynek repasażowy z Gruzinką Eteri Liparteliani w olimpijskim turnieju w Tokio. Tym samym nasza judoczka straciła szansę na medal: zajęła ostatecznie siódme miejsce, zaś o brązowy krążek powalczy jej rywalka.

Wcześniej Kowalczyk wygrała dwie walki z mistrzyniami Europy: z 2020 roku Węgierką Hedvig Karakas (waza-ari) i z tego roku Portugalką Telmą Monteiro (przeciwniczka otrzymała trzy kary shido).

W ćwierćfinale Polka uległa natomiast mistrzyni świata wagi 57 kg Kanadyjce Jessice Klimkait.

11:26 TENIS:

11:31 ŻEGLARSTWO:

Piotr Myszka zajmuje szóste miejsce po sześciu wyścigach olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie RS:X. Prowadzi Holender Kiran Badloe.

Myszka (AZS AWFiS Gdańsk), który w niedzielę skończył 40 lat, na olimpijskim akwenie w Enoshimie zaczął od 11. pozycji, w drugim wyścigu był czwarty, a następnie szósty.

Dzisiaj zajął kolejno: trzecie, szóste i 13. miejsce. Na koncie ma 30 punktów, dwa razy więcej od Badloe.

Drugie miejsce zajmuje Włoch Mattia Camboni (16 pkt), a trzeci jest Szwajcar Mateo Sanz Lanz (20 pkt).

Następne wyścigi zaplanowano na środę.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020. Piotr Myszka w wyścigu w żeglarskiej klasie RS:X /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

12:08 TENIS:

Słowa są tutaj zbędne...



12:49 TENIS:

"(Paula Badosa) Cały czas atakowała, cały czas wchodziła w piłkę. Czułam, że czasami jestem pod ścianą, że często gram w defensywie. To był bardzo wymagający mecz. Myślę, że generalnie serwis nie był zły, ale nie w porównaniu do jej podania, które dzisiaj było wyśmienite i wygrywała nim dużo punktów. Porównując nasze serwisy, to na pewno jest różnica, ale ja ze swojego nie jestem jakoś niezadowolona" - mówiła Iga Świątek po porażce z Hiszpanką Paulą Badosą w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego w Tokio.

Przyznał, że miała poczucie, że nie wykorzystała kilku szans na skończenie prostych piłek.

"Ale często to nie było na zasadzie ‘o, mam szansę’, bo tych szans było niewiele. To ona grała świetnie i wywierała na mnie presję. Jestem trochę zła, że zepsułam te kilka piłek, ale ona naprawdę zagrała wyśmienity mecz. I nie tylko ten, ale w ogóle ma supersezon" - podkreśliła 20-letnia reprezentantka Polski.

PEŁNĄ RELACJĘ z meczu Igi Świątek z Paulą Badosą znajdziecie TUTAJ! >>>>

13:07 ŻEGLARSTWO:

Po drugim dniu rywalizacji Magdalena Kwaśna plasuje się w klasie Laser Radial na 14. pozycji w stawce 44 zawodniczek. Debiutująca w igrzyskach zawodniczka klubu ChKŻ Chojnice poprawiła się o trzy lokaty.

Drugiego dnia zmagań Kwaśna została sklasyfikowana na 18. i 11. pozycji.

W klasie tej zaplanowano 11 wyścigów, w tym ostatni podwójnie punktowany z udziałem 10 najlepszych zawodniczek.

13:14 RZUT MŁOTEM:

"Od czasu igrzysk w Rio de Janeiro zebrałem bardzo wiele doświadczenia i jestem dziś pod każdym względem lepszym zawodnikiem" - mówi młociarz Wojciech Nowicki, jeden z polskich kandydatów do medalu olimpijskiego w Tokio.

4 sierpnia brązowy medalista z Rio zamierza stanąć na podium.

13:18 PŁYWANIE:

Krzysztof Chmielewski awansował do półfinału olimpijskiej rywalizacji pływaków na 200 m stylem motylkowym.

W swoim wyścigu eliminacyjnym Chmielewski zajął czwarte miejsce, uzyskując w generalnym rozrachunku trzynasty czas: 1.55,77.

Odpadł Jakub Majerski: czas 1.57,91 i dopiero 27. miejsce.

Najlepszy wynik uzyskał rekordzista świata w tej konkurencji Węgier Kristof Milak: 1.53,58.

Do półfinałów, które odbędą się jutro, zakwalifikowało się 16 pływaków. Finał zaplanowano na środę.

13:27 KOSZYKÓWKA 3x3:

Polscy koszykarze 3x3 przegrali z reprezentacją Chin 19:21 w swoim piątym meczu turnieju olimpijskiego w Tokio. To ich trzecia porażka w igrzyskach.

Dzisiaj, o godzinie 15:25, zagrają jeszcze z Holandią.

16:01 KOSZYKÓWKA 3x3:

Polscy koszykarze 3x3 ulegli Holandii 20:22 po dogrywce w swoim szóstym meczu turnieju olimpijskiego w Tokio. To ich czwarta porażka w igrzyskach. Wcześniej we wtorek przegrali z reprezentacją Chin 19:21.

W meczu o pozostanie w turnieju spotkają się jutro o godz. 7:40 z Belgią.