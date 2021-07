22 medale na igrzyskach olimpijskich w Tokio – taki dorobek reprezentacji polski przewidują eksperci amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. To dość odważne szacunki, o czym świadczyć mogą dorobki biało-czerwonych z poprzednich imprez. W Rio, Londynie i Pekinie Polacy zdobywali po 11 medali. Ostatnie "bogate" dla nas igrzyska miały miejsce w Barcelonie, gdy zdobyliśmy 19 medali. Ostatni sukces pod względem liczby krążków to rok 1980, kiedy w Moskwie Polakom udało się wywalczyć 32 krążki. Jak będzie teraz?

