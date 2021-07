Siatkówka na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020. Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację na igrzyskach od przegranej z Iranem. Dziś nasi siatkarze mają szansę na odbudowanie zaufania kibiców, choć rywal będzie równie wymagający – reprezentacja Włoch. Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo.

Wilfredo Leon podczas spotkania z Iranem / Leszek Szymański / PAP

W wyjściowym składzie Polaków zabrakło Michała Kubiaka. Kapitan naszej reprezentacji leczy kontuzję. W podstawowym składzie zastąpił go Aleksander Śliwka. Problemy kadrowe mieli też nasi rywale - podstawowego rozgrywającego Simone Giannellego zastąpił Riccardo Sbertoli.



Nerwowość było widać w pierwszych zagraniach obu ekip. Polacy mylili się na kontrach, Włosi zagrywali poza boisko i dotykali siatki. Na szczęście to biało-czerwonym udało się szybciej złapać rytm gry. Skutecznie z prawego skrzydła uderzał Bartosz Kurek. Nasz atakujący ustawił też z Piotrem Nowakowskim szczelny blok, po którym prowadziliśmy 14:10. Włosi próbowali odrobić straty - mocno uderzał Iwan Zajcew, wtórował mu Alessandro Michieletto, ale nasi gracze wciąż dobrze czytali grę rywali, świetnie przyjmowali, a do tego precyzyjnie serwowali. Po asie Mateusza Bieńka byliśmy bliscy zwycięstwa (23:18). Akcję na wagę wygranej w secie zakończył Wilfredo Leon 25:20.

Polacy rozpoczęli drugiego seta od świetnych zagrań w obronie i pewnych uderzeń na kontrze. Dwa skończone kontrataki - Kurka i Wilfredo Leona pozwoliły na zbudowanie przewagi (5:2). Włochom udało się jednak zniwelować naszą przewagę przy zagrywkach Zajcewa. Przez dłuższy fragment gry wynik oscylował wokół remisu. Odskoczyć od rywali udało się przy serwisach Kurka. Skuteczny atak Leona, punkt z zagrywki Kurka i udana kontra Śliwki z drugiej linii dały nam prowadzenie (21:18). Włosi nie chcieli jednak łatwo oddać seta. W odpowiednim momencie zatrzymywali naszych graczy na siatce, uruchomili środek i konieczna była gra na przewagi.W kluczowym momencie na zagrywkę wszedł Łukasz Kaczmarek, po mocnym serwisie ustawiliśmy potrójny blok i rozpoczęliśmy kontratak, który zakończył Kurek (26:24).





Polska - Włochy 1:0 (25:20)



Polska:Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Jakub Kochanowski

Włochy:Juantorena, Iwan Zajcew, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Massimo Colacci (libero) oraz Matteo Piano