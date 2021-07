Dziewięciokrotny mistrz Polski Paweł Spisak nie wystąpi na swoich piątych igrzyskach. Jak informuje specjalny wysłannik RMF FM do Tokio Patryk Serwański, chodzi o problemy zdrowotne konia, którego miał dosiadać nasz jeździec.

Banderas - bo tak nazywa się koń - nie przeszedł kontroli weterynaryjnej, nie został więc dopuszczony do startu. Zawodnik informuje, że wcześniej nic nie wskazywało na jakiekolwiek problemy Banderasa. Chodzić może więc o jakiś drobny uraz - relacjonuje Patryk Serwański.

Ta wiadomość kończy marzenia Pawła Spisaka o olimpijskim starcie.

Instagram Post





Cytat Marzenia o olimpijskim medalu prysły jak bańka mydlana w jednej sekundzie. Jest mi przeokropnie smutno, chce mi się krzyczeć. Życie moje i moich bliskich kręci się wokół sportu. Wszystko jest podporządkowane przygotowaniom do zawodów. W tym przypadku najważniejszych dla każdego sportowca. Mnóstwo emocji i myśli mam teraz w głowie ale wiem jedno. Nie czuję, że ta przykra sytuacja jest moją porażką. Spędzając czas na przygotowaniach, wyjazdach, zgrupowaniach, treningach robiłem to, co kocham, to co sprawia mi radość. Poznałem mnóstwo wspaniałych, życzliwych mi ludzi. Mam za sobą kochającą i zawsze wspierającą mnie rodzinę. Osiągniecie celu, jakim by on nie był, jest zawsze przyjemne ale bez radości z życia i codziennej pracy byłby mało wartościowy. Wszyscy chcemy wygrywać, lecz nie każdemu jest to dane. Tym razem muszę się z tym pogodzić. Przede mną nowe wyzwania. Nie składam broni. Zrobię wszystko, by nadal cieszyć się tym, co kocham robić. napisał na Instagramie Paweł Spisak.

Tymczasem jak informuje Polski Komitet Olimpijski na Facebooku, reprezentant Polski, wraz z resztą ekipy, dotarł do Tokio prawie tydzień temu. Banderas, czyli koń, którego dosiada, też dobrze zniósł podróż. Nic nie wskazywało na to, że coś może pokrzyżować Pawłowi piąty olimpijski start. Jednak w środę Banderas nie przeszedł pierwszego przeglądu weterynaryjnego i nie został dopuszczony do zawodów - napisano.