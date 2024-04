Jedna z najbardziej ekscytujących artystek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej, wystąpi na Gali Zamknięcia Festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2024 już 4 maja 2024 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli szansę doświadczyć unikalnej mieszanki energii, pasji i muzycznej perfekcji, które są znakiem rozpoznawczym artystki.

Daria ze Śląska / Kama Czudowska / Materiały prasowe

W czasie Gali Zamknięcia poznamy przede wszystkim laureatów w aż 10 konkursach, w tym w Konkursie Główny "Wytyczanie Drogi", w którym twórcy z całego świata ubiegają się o 25 000 dolarów i Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy oraz w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, w którym nagroda Dominiki Kulczyk i dFlights to aż 100 000 zł!

Uczestnictwo w tym wydarzeniu to nie tylko szansa na wysłuchanie artystki, ale również okazja do świętowania zakończenia jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Gala Zamknięcia Festiwalu Mastercard OFF CAMERA tradycyjnie przyciąga znakomitości ze świata kina, kultury i mediów, tworząc wyjątkową atmosferę pełną inspiracji i artystycznej energii. Dla wielbicieli kina i muzyki to wydarzenie będzie doskonałą okazją do przeżycia niezapomnianych wrażeń artystycznych oraz do nawiązania nowych, ciekawych znajomości w środowisku kulturalnym.

W trakcie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 4 maja 2024 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków poznamy laureatów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy (nagroda: 25 000 USD), Konkursu Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights (nagroda: 100 000 zł), a także nagród dla Najlepszej Aktorki (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Apart.pl / Albert Riele) i Najlepszego Aktora (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: realme) Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, nagrody Mastercard Rising Star (nagroda: 10 000 zł), Nagrody Female Voice (nagroda: 50 000 zł, partnerzy nagrody: Bank BNP Paribas i Mastercard), Nagrody Publiczności (nagroda: 10 000 zł), Nagrody FIPRESCCI, Nagrody KIPA (nagroda: 16 000 zł) oraz Konkursu #63sekundy, którego głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.