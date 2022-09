Polscy koszykarze dzielnie walczyli w meczu o 3. miejsce mistrzostw Europy, ale ostatecznie przegrali spotkanie z Niemcami. Biało-czerwoni kończą turniej jako czwarta drużyna Europy, co jest najlepszym wynikiem od lat.

Aaron Cel i Johannes Voigtmann w trakcie meczu o 3. miejsce / FILIP SINGER / PAP/EPA

W pierwszej kwarcie Polacy wyglądali nieco lepiej niż w starciu z Francuzami, ale w ich grze raził brak skutecznych rzutów za 3 punkty. W tym elemencie lepiej radzili sobie Niemcy i po pierwszej części to oni prowadzili 19:14.

Skuteczność była też problemem Polaków w drugiej kwarcie. Na szczęście pod koszem często mylili się też Niemcy. Biało-czerwonym udało się zminimalizować przewagę rywali do jednego punktu 21:20. Szansy na wyrównanie nie udało się jednak wykorzystać. Końcówka kwarty to dominacja Niemiec (36:23).

W trzeciej kwarcie Polacy ruszyli do odrabiania strat. Dała to efekt w postaci zmniejszenia przewagi Niemców do pięciu punktów (54:49).

Ostatnia kwarta zaczęła się świetnie dla biało-czerwonych. Dzięki punktom za 3 Polacy doprowadzili do remisu. Bardzo dobrze na ofensywę gości zareagowali jednak gospodarze. Niemcy znów lepiej radzili sobie pod koszem i wygrali spotkanie.

Niemcy - Polska 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20).

Był to 29. występ Polski w ME, w tym siódmy z rzędu. Biało-czerwoni w elicie są od 15 lat, gdy drużyna prowadzona przez Słoweńca Andreja Urlepa przerwała niechlubną serię nieobecności w czterech kolejnych czempionatach Starego Kontynentu.

Biało-czerwoni zagrają także w kolejnych ME w 2025 roku, bo w sobotę FIBA i PZKosz. poinformowali w Berlinie, że gospodarzem jednej z grup będzie Polska.