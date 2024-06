W sobotę po 15:00 na stadionie w Hamburgu zmierzą się ze sobą drużyny z grupy F – Gruzja i Czechy. Gruzja jest jedyną w tym roku i 36. drużyną w historii debiutującą na Euro.

Gruzińscy kibice przed meczem z Czechami w Hamburgu / PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / PAP

Składy:

Gruzja: Mamardashvili - Dvali, Kashia, Kvirkvelia - Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili - Kvaratskhelia, Mikautadze.

Czechy: Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Provod, Soucek, Jurasek - Cerny, Schick, Hlozek.

Turniej szansą dla Gruzinów na zdobycie doświadczenia

Chcemy zdobyć doświadczenie w tym turnieju, aby stać się lepsi i w przyszłości móc konkurować z silniejszymi reprezentacjami - powiedział przed meczem z Czechami szkoleniowiec Gruzinów Francuz Willy Sagnol.

Gruzja awansowała na turniej w Niemczech po wygranych w barażach z Luksemburgiem i Grecją. We wtorek w swoim pierwszym, historycznym występie w ME przegrała 1:3 po emocjonującym i okrzykniętym "najpiękniejszym meczu turnieju" spotkaniu z Turcją.

To był mecz, który dostarczył wielu emocji, ponieważ był to pierwszy występ Gruzji na tak dużym turnieju. Być może dlatego pierwsze 20-25 minut nie było zbyt dobre, ale myślę, że mecz pozostanie dobrym wspomnieniem, ponieważ piłkarze fantastycznie zareagowali i później pokazali coś, z czego możemy być dumni - mówił Sagnol.

Największą gwiazdą reprezentacji Gruzji jest Chwicza Kwaracchelia z Napoli, który w mistrzowskim sezonie 2022/23 został wybrany najlepszym piłkarzem Serie A. W składzie jest też zawodnik Cracovii Otar Kakabadze, Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań czy Giorgi Citaiszwili, który kiedyś występował w Wiśle Kraków i Lechu.

Czesi w swoim pierwszym spotkaniu na Euro 2024 przegrali z Portugalią 2:1. Trener Gruzinów nie lekceważy jednak sobotniego przeciwnika.

To na pewno będzie mecz z drużyną o innym profilu niż Turcja. Jeśli spojrzy się wstecz, na ostatnie 25-30 lat, to Czesi prawie zawsze dochodzą daleko w mistrzostwach Europy. Są bardzo doświadczeni i nawet, jeśli prezentują inny styl niż, to nie czeka nas łatwiejsze zadanie niż w meczu z Turcją - stwierdził Sagnol.

Gruzja zajmuje 74. miejsce w rankingu FIFA i jest najniżej sklasyfikowanym zespołem spośród uczestników Euro 2024.

Czesi zajmują obecnie 34. lokatę.