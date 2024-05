Piłkarz Manchesteru United Christian Eriksen, który doznał zawału serca podczas poprzednich mistrzostw Europy, został powołany przez trenera reprezentacji Danii Kaspera Hjulmanda do kadry na Euro 2024 w Niemczech.

Christian Eriksen / LISELOTTE SABROE / PAP/EPA

Selekcjoner Duńczyków ogłosił nazwiska 26 piłkarzy na rozpoczynający się 14 czerwca turniej.

W gronie powołanych jest 32-letni Eriksen, który w reprezentacji Danii rozegrał dotychczas 128 meczów i strzelił 40 goli.

Doświadczony pomocnik 12 czerwca 2021 roku, w trakcie meczu ME z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD), piłkarz wrócił do zdrowia i wznowił karierę.

Powołanie do reprezentacji Danii otrzymał również inny zawodnik Manchesteru United, napastnik Rasmus Hojlund.

W turnieju w Niemczech wystąpi też m.in. doświadczony obrońca Simon Kjaer, 131-krotny reprezentant kraju, choć opuścił kilku meczów ligowych w AC Milan pod koniec sezonu z powodu kontuzji uda.

Jestem bardzo zadowolony ze składu, jaki mamy - powiedział trener Hjulmand.

Dania trafiła do grupy C, gdzie zagra kolejno: ze Słowenią, Anglią i Serbią.