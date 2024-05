Choć nie zakładałam niczego przed meczem, nawet gdy Naomi mówiła, że na mączce nie gra najlepszego tenisa, to przyznaję, że mnie zaskoczyła. Jej uderzenia były bardzo czyste, mocne. Z kortów ziemnych te w Paryżu są najbardziej zbliżone do twardych i umiała to wykorzystać. Na pewno poprawiła swoją grę - powiedziała Świątek.

Czułam też, że gra bez presji, bez oczekiwań. Myślę, że to jej dawało pozytywnego kopa. Cieszę się, że Naomi wróciła do gry, bo jest wspaniałą tenisistką - dodała.

W styczniu w Australian Open Świątek również w drugiej rundzie wygrała po ciężkim boju, z Amerykanką Danielle Collins 6:4, 3:6, 6:4, ale w trzeciej przegrała z Czeszką Lindą Noskovą. Polka nie obawia się, że w Paryżu ten scenariusz mógłby się powtórzyć.

Nie dostrzegam wzorca. Tutaj czuję, że mogę poprawić swoją grę. W Australii w trakcie turnieju, z powodu nawierzchni, jest to dla mnie znacznie trudniejsze. Będę się skupiała tylko na swojej grze, nawet jeśli będę miała przegrać. Dziś prawie przegrałam, więc po prostu cieszę się, że jestem dalej w turnieju - podkreśliła.

Na kolejną rywalkę będzie musiała poczekać. Z powodu deszczu w środę w pełni rozegrano spotkania tylko na dwóch zadaszonych kortach. Bliżej awansu jest Marie Bouzkova, która wygrała pierwszego seta z Chorwatką Janą Fett 6:2, a padać zaczęło w drugim przy stanie 1:0 dla Czeszki.

Świątek walczy w Paryżu o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf. Trzy kolejne wygrane w erze open na kortach Rolanda Garrosa zanotowały jak na razie dwie tenisistki - Monica Seles (1990-92) i Justine Henin (2005-07).