Ja chciałem, żeby kontrakt był podpisany już przed Euro. A zawsze mówiłem też, że Górnik jest dla mnie pierwszą opcją. Było jeszcze kilka innych ofert jednak zdecydowaliśmy z rodziną, że dla mnie i całej rodziny pozostanie w Zabrzu będzie najlepszą opcją - przyznaje Erik Janża w rozmowie z RMF FM.

Latem w Górniku doszło do wielu zmian kadrowych. Klub pozyskał dziewięciu graczy, odeszło ośmiu.

Mamy grupę naprawdę inteligentnych chłopaków w szatni. To, co widziałem w tym tygodniu, bo do drużyny dołączyłem w poniedziałek, daje nadzieję. Wygląda na to, że mamy dobrą drużynę. Wszystko zaczyna dobrze działać, tak jak trener chce, więc jestem optymistą - mówi Janża.

Górnik w pierwszy mecz w sezonie 2024/ rozegra na wyjeździe z Lechem Poznań i - jak przyznaje kapitan drużyny z Górnego Śląska - będzie to od razu ciężki test dla zespołu.

Od razu będziemy mogli sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, ale wydaje mi się, że w Lechu trochę negatywnej energii po zeszłym sezonie jeszcze zostało - mówi Erik Janża.

Mecz w Poznaniu pomiędzy Lechem a Górnikiem rozpocznie się w niedzielę o 17:30.