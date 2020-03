Mamy dla Was 15 zestawów testów ósmoklasisty. Jak je zdobyć? Wystarczy napisać, jak walczycie z przedegzaminacyjnym stresem. Wiadomości wysyłajcie na adres fakty@rmf.fm z tytułem EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Na odpowiedzi czekamy do środy do godziny 12:00. Testy z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki otrzyma 15 osób, które napiszą najciekawsze propozycje. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie (prosimy więc o wpisanie w treść maila telefonu kontaktowego).