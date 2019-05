Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii zmalała o 45% - to dane z kwietnia, czyli z miesiąca po pierwotnej dacie wprowadzania brexitu, który jak dotąd nie nastąpił. Dotyczą takich marek jak Jaguar, Land Rover, BMW i Peugeot.

Niepewność związana z wyjściem Wielki Brytanii z Unii Europejskiej sparaliżowała przemysł samochodowy. To jedna z najprężniej działających gałęzi brytyjskiej gospodarki. Niewiadoma dotyczyła bilansu popytu i podaży, realizacji kontraktów i dostępności części zamiennych.

W obawie przed brexitem firmy podjęły działania profilaktyczne, które miały ograniczyć potencjalne straty. Postanowiono przyspieszyć termin letnich przestojów, które co roku wprowadzane są w celach serwisowych. Ale data wdrożenia brexitu opóźniona została z 29 marca do końca października. Drugi raz tego zabiegu fabryki nie będą mogły wykonać. W rezultacie w kwietniu z taśm montażowych zjechało 72 tys. samochodów. To prawie o 60 tys. mniej niż w roku poprzednim. Przestoje okazały się zupełnie niepotrzebne. Trudno o lepsze zobrazowanie chaosu w gospodarce jakie wywołała decyzja o brexicie.

Jeśli Wielka Brytania w istocie opuści Wspólnotę do końca października, jakiekolwiek zaburzenia w produkcji samochodów i wynikające z tego straty będą musiały zostać przez przemysł zaabsorbowane. Problem przed jakim stanęły firmy - podobnie jak brexit - został zatem opóźniony, ale nie rozwiązany. Ostateczna cena jaką poniesie z tego powodu gospodarka jest trudna do oszacowania.