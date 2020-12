Z powodu pandemii koronawirusa tradycyjna Wigilia Dla Samotnych przy wspólnym stole jest niemożliwa, ale osoby w potrzebie nie zostaną bez pomocy. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trwają przygotowania do Mobilnej Wigilii. 24 grudnia kilkuset wolontariuszy dostarczy paczki świąteczne do domów osób, które się zgłoszą. Zgłaszać się można telefonicznie już od dziś do 20 grudnia.

