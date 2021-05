Ponad 25 redaktorów naczelnych największych mediów w Polsce we wspólnym oświadczeniu wystosowało wspólny apel do władz. "W związku z bezprecedensowymi działaniami władz Białorusi wobec obywateli tego kraju, w tym niezależnych dziennikarzy, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dla szukających pomocy w Polsce obywateli Białorusi" - głosi pismo.

