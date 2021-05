Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w piątek wznowienie sankcji wobec Białorusi. Ostrzegła Amerykanów przed podróżami do tego kraju po tym, gdy reżim Alaksandra Łukaszenki zmusił do lądowania samolotu linii Ryanair, by zatrzymać opozycjonistę.

