​Samolot lecący z Irlandii do Polski niespodziewanie wylądował na lotnisku Willy Brandt Berlin Brandenburg (BER) w niedzielę po godzinie 20:00 czasu środkowoeuropejskiego. Maszyna została zaparkowana na oddalonym parkingu, na który przyjechało kilka policyjnych samochodów. "Bild" podaje, że samolot zgłosił zagrożenie lotnicze.

Samolot Ryanair, który awaryjnie lądował w Berlinie / CHRISTOPHE GATEAU / DPA / PAP/DPA

Jak informuje DPA - niemiecka policja przeszukała przy pomocy policyjnych psów samolot Ryanaira, który niespodziewanie wylądował w Berlinie.

Okoliczności nieplanowanego lądowania nadal nie są do końca jasne. Według DPA rzecznik policji nie chciał przekazać posiadanych przez policje informacji o szczegółach incydentu.



Policjanci przeszukali bagaże pasażerów. Około 160 osób podróżujących do Polski zostało przetransportowanych do terminalu lotniska. Nie jest jasne, kiedy będą mogli kontynuować swoją podróż.

Niemiecka policja: Można wykluczyć usterkę techniczną

Samolot Ryanaira, który w niedzielę wieczorem wylądował awaryjnie, zgłosił zagrożenie lotnicze i dlatego natychmiast otrzymał pozwolenie na lądowanie na lotnisku BER - mówi rzecznik lotniska Jan-Peter Haack.

160 pasażerów musiało opuścić samolot, policja federalna szukała na pokładzie podejrzanego przedmiotu. "Jeśli maszyna zostanie uznana za bezpieczną, może wystartować pomimo zakazu lotów nocnych" - powiedział rzecznik lotniska.



Samolot przeszukiwała niemiecka policja federalna / CHRISTOPHE GATEAU / DPA / PAP/DPA

Rzecznik dodał, że obecnie (stan na godzinę 2:00) "pasażerowie są zaopatrywani w żywność i napoje w obszarze Terminalu 1, który jest strzeżony przez policję federalną".



"Rzeczniczka policji federalnej potwierdziła lądowanie awaryjne, można więc wykluczyć usterkę techniczną" - pisze "Bild".