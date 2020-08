Na Białorusi wszczęto postępowanie karne w związku z utworzeniem przez opozycję Rady Koordynacyjnej. Białoruski prokurator generalny Alaksandr Kaniuk poinformował w czwartek, że założenie Rady ma na celu przejęcie władzy i szkodzenie bezpieczeństwu narodowemu.

Manifestujący od wyborów prezydenckich domagają się odejścia Łukaszenki, przeprowadzenia nowych wyborów i uwolnienia więźniów politycznych / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Utworzenie i działalność Rady Koordynacyjnej ma na celu przejęcie władzy państwowej oraz zaszkodzenie narodowemu bezpieczeństwu Republiki Białorusi. W związku z tym wszczęto sprawę karną z art. 361 kodeksu karnego - powiedział dziennikarzom prokurator.



Jego wypowiedź cytuje portal Tut.by. Serwis zaznacza, że dany artykuł kodeksu karnego przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.



Rada Koordynacyjna była powołana z inicjatywy kandydatki na prezydenta w niedawnych wyborach na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która po wyborach została przez władze nakłoniona do opuszczenia kraju.



W środę Rada mianowała prezydium, do którego weszło siedem osób. Są to m.in. noblistka Swiatłana Aleksijewicz i były minister kultury Paweł Łatuszka.

Rada Koordynacyjna chce doprowadzić do wolnych wyborów

Rada stawia sobie za cel doprowadzenie do pokojowego transferu władzy. Zdaniem jej członków oraz wielu Białorusinów, którzy od 9 sierpnia uczestniczą w masowych protestach, wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Według Centralnej Komisji Wyborczej urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów.



Według Łukaszenki Rada to projekt mający na celu przejęcie władzy na Białorusi.