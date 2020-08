Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że obecnie nie ma potrzeby, by pomagać Białorusi w ramach Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. OKDB), czyli - jak wyjaśniają media w Rosji - udzielania jej pomocy wojskowej.

Od wyborów prezydenckich na Białorusi trwają protesty / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

Pieskow powiedział, że zobowiązania w sprawie pomocy wojskowej, zapisane w traktacie o ODKB, dotyczą przypadków, gdy na kraj należący do tej organizacji dokonana zostanie agresja z zewnątrz. Przewidziano tam (w traktacie-PAP) zobowiązania, ale nie ma teraz takiej potrzeby. Mówią o tym władze białoruskie - powiedział rzecznik prezydenta Władimira Putina.



Pytany o to, w jakiej sytuacji mogłaby pojawić się taka potrzeba, Pieskow odparł, że uważa rozważania na ten temat za niedopuszczalne. Zakładamy, że Białorusini sami podejmą decyzje na płaszczyźnie prawnej, bez ingerencji z zewnątrz - oświadczył.



Białoruś jest naszym państwem sojuszniczym, bratnim krajem. Białorusini to bratni dla nas naród. Odnosimy się do wszystkiego, co dzieje się na Białorusi jako do wewnętrznej sprawy tego kraju - oznajmił rzecznik.



Uważamy, że wszyscy powinni zrobić wszystko, co możliwe, aby stworzone zostały warunki do utrzymania sytuacji na płaszczyźnie prawnej, na której można byłoby prowadzić niezbędny dialog - dodał.





W obecnej sytuacji najważniejsze jest to, by nie było żadnego wpływania z zewnątrz, żadnej ingerencji z zewnątrz w to, co dzieje się na Białorusi. Z ubolewaniem stwierdzamy, że dochodzi do prób takiej bezpośredniej ingerencji. Uważamy taką ingerencję za niedopuszczalną - powiedział przedstawiciel Kremla.



Na pytanie, czy Kreml uznaje wyniki białoruskich wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, Pieskow przypomniał, że Putin pogratulował Alaksandrowi Łukaszence wygranej. Pieskow nie odpowiedział na pytanie, czy jeśli władza na Białorusi przejdzie w ręce opozycji, to Rosja będzie z nią współpracować.



Rzecznik Kremla nie skomentował także doniesień o nieoznakowanych ciężarówkach na terenie Rosji, zmierzających w stronę granicy z Białorusią. Rosyjski sprzęt wojskowy znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Nie ma tu nic do komentowania - oświadczył.



Zapewnił także, że nic mu nie wiadomo na temat lotów samolotu, który - według mediów w Moskwie - należy do rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i który wylądował we wtorek w Mińsku. "Nie dysponuję informacją na temat lotów" - oświadczył Pieskow.



Niezależne media podały we wtorek wieczorem, powołując się na serwisy śledzące ruch samolotów, że w Mińsku wylądował samolot Tu-214WPU, którego używa dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow.