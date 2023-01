"Lud Ratzingera" - jak określają media pielgrzymów, którzy chcą pożegnać Benedykta XVI - od poniedziałku przybywa do Watykanu. Tylko wczoraj hołd emerytowanemu papieżowi oddało około 65 tysięcy osób. W Watykanie są specjalni wysłannicy RMF FM Paweł Balinowski i Michał Dukaczewski. Zobacz ich reportaż

Jeszcze dziś i jutro (od 7.00 do 19.00) wierni mogą odwiedzić bazylikę Świętego Piotra w Watykanie, gdzie wystawiono ciało Benedykta XVI.

Reportaż z Watykanu. Ostatnie pożegnanie Benedykta XVI Michał Dukaczewski / RMF FM

Kontrole bezpieczeństwa wchodzących do bazyliki - jak opisuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski - przebiegają bardzo sprawnie. Napływ pielgrzymów na plac Świętego Piotra - począwszy od prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione - koordynują siły porządkowe.

Setki wiernych każdej godziny powoli przechodzą przed ciałem papieża, wystawionym w centralnym punkcie bazyliki koło baldachimu nad grobem Świętego Piotra. Niektórzy zatrzymują się na krótką chwilę modlitwy.

Przygotowania do pogrzebu Benedykta XVI Michał Dukaczewski / RMF FM

Msza pogrzebowa Benedykta XVI odbędzie się w czwartek, Przewodniczyć jej będzie papież Franciszek.

