"PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju" - stwierdził we wtorek prezes spółki Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. Na stacjach Orlenu ceny paliw się nie zmieniły w porównaniu z grudniem, mimo że w styczniu wzrósł VAT na paliwa.

"Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, na polskich stacjach paliw mielibyśmy panikę" - powiedział Daniel Obajtek na konferencji prasowej, odnosząc się we wtorek do niepodniesienia cen detalicznych, mimo wzrostu 1 stycznia VAT na paliwa.

"Zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny.(...) Koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków" - podkreślał.

Zaznaczył też, że regulowanie cen paliw doprowadziłoby do ich braku, np. z tego powodu, że ustałby import. "Na Węgrzech ręczne sterowanie doprowadziło do tego, że zabrakło paliwa" - stwierdził Daniel Obajtek.

Skąd te ceny?

Samorządowcy w wielu miejscach Polski zapowiadają złożenie wniosków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Orlenu.

Pytają jak to możliwe, że na stacjach koncernu ceny paliw się nie zmieniły w porównaniu z grudniem mimo że wzrósł VAT na benzynę, olej napędowy i LPG.



Nawet ok. 3 mln złotych miesięcznie mogli stracić przewoźnicy miejscy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z cenami paliw w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Takie dane przedstawia metropolia.

Samorządy chcą, by UOKiK sprawdził, czy Orlen sztucznie nie zawyżał cen. Wskazują, że w ostatnich miesiącach 2022 roku ropa na świecie taniała, a w Polsce ceny paliw nie spadały .

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oczekuje, że UOKiK szybko wyjaśni, czy spółki paliwowe zawyżały ceny paliw w ostatnich miesiącach ubiegłego roku.

Obajtek w RMF FM: Ceny paliw na stacjach Orlenu nie zmienią się od nowego roku

Mimo powrotu wyższego podatku na paliwa, ceny na stacjach Orlenu mają jutro się nie zmienić - taką deklarację w RMF FM 31 grudnia złożył prezes PKN Orlen.

W rozmowie z nami Daniel Obajtek podkreślił, że z końcem stycznia Orlen będzie przerabiał tylko 10 procent ropy z Rosji, a jeśli w Unii Europejskiej będzie porozumienie co do sankcji, to spółka zupełnie odejdzie od surowca rosyjskiego.

Wraz z nowym rokiem - wróciła stara stawka VAT. Wzrosła z 8 do 23 procent.

Kilka razy już komunikowałem i ten komunikat się nie zmienia: Zrobimy wszystko, by ceny utrzymały się na tym samym poziomie. To oznacza, że ceny na naszych stacjach utrzymają się na tym samym poziomie - zapewniał 31 stycznia w RMF FM - Daniel Obajtek.

Dopytywany, jak uda się to osiągnąć - czy na przykład poprzez rezygnacje stacji z wysokich marż - prezes Orlenu stwierdził wtedy: To są pewne czynniki. Ropa zdecydowanie mniej kosztuje. Złoty się umacnia. Oprócz tego proces dywersyfikacji, zabezpieczenie ropy do polskiego systemu - nie tylko do polskiego, ale do regionu; osiągnięcie naprawdę bardzo dużych synergii ze względu na połączenie z Lotosem. Nasz partner, który daje nam gwarancję dostaw ropy i zwiększenie rynku hurtowego - bo przecież po połączeniu z Lotosem również zwiększyliśmy poziom rynku hurtowego... To wszystko daje efekt, że mamy możliwości, z których korzystamy, by chronić nasz rynek, by chronić kieszeń Polaków. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że w Polsce paliwa są jedne z najtańszych w Europie, właśnie dzięki tej polityce.