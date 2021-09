Komisja Europejska czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z niepokojem. Już sam wniosek premiera Mateusza Morawieckiego z marca tego roku Bruksela przyjęła z ogromnym rozczarowaniem - bo polski premier do niedawna chciał uchodzić za tę proeuropejską stronę w polskim rządzie, obrońcę Polski w UE. Ten wizerunek Morawieckiego prysł, gdyż swoim wnioskiem do TK wzbudził poważne wątpliwości co do swoich intencji.

