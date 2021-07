Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stosowanie środków tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodne z polską konstytucją. Godzinę wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Policjantka przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP/EPA

Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta.

Postanowienia oznacza nakaz całkowitego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej SN aż do wyroku kończącego właściwe postępowanie. Chodzi zwłaszcza o zawieszenie działania Izby w sprawach dotyczących sędziów, a więc przepisów, które pozwalają Izbie orzekać w kwestii zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej lub na ich tymczasowe aresztowanie. Dotyczy to np. odebrania immunitetów sędziemu Igorowi Tulei czy sędzi Beacie Morawiec.

Trybunał przychylił się do wniosków Komisji Europejskiej. "W wydanym dziś (w środę) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji (Europejskiej) do czasu wydania ostatecznego wyroku. (...) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - czytamy w decyzji sędzi. Bruksela uważa, że Polska naruszyła prawo UE, ponieważ zezwoliła Izbie Dyscyplinarnej - której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane - na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji.

Jeżeli Izba Dyscyplinarna nie zaprzestanie działalności, to TSUE może nałożyć na Polskę kary finansowe.

Trybunał Konstytucyjny obraduje w sprawie decyzji TSUE

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny - po pięciu godzinach obrad - ogłosił w sprawie wykonywania tzw. środków tymczasowych unijnego trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zdaniem TK stosowanie środków tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodne z polską konstytucją.



Jest absolutnie wykluczone, aby ta zbieżność była przypadkowa - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Nie jest możliwe, żeby planujący rozprawy polski Trybunał ułożył dwie najważniejsze w sprawach sporu z TSUE akurat wczoraj i dziś, kiedy na jutro w Luksemburgu zaplanowano ogłoszenie wyroku ws. Izby Dyscyplinarnej.



Trudno uwierzyć - zdaniem naszego dziennikarza - że unijny trybunał sprawiedliwości postanowił dodatkowo zawiesić dotyczące tej Izby przepisy akurat dziś - w środowe popołudnie, 3,5 miesiąca po złożeniu w tej sprawie wniosku KE.

Co więcej - wiceprezes TSUE ogłosiła tę decyzję akurat na godzinę przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce wyroku, dotyczącego właśnie takich środków tymczasowych i właśnie na wniosek Izby Dyscyplinarnej.



Wszystko to nie może być przypadkiem. Może to wyglądać jak barwna ustawka w wojnie trybunałów, faktycznie jednak właśnie oglądamy potężną konfrontację Polski z Unią.