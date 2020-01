​"Od końca 2015 roku ustawicznie żyjemy w ciągle podsycanym konflikcie, więc mogę patrzeć na to tylko jak na wyprowadzenie Europy z Polski. Kolejnym etapem będzie wyprowadzenie Polski z UE" - mówi w rozmowie z Onetem były szef Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński.

Andrzej Rzepliński / Paweł Supernak / PAP

W czwartek Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy przyjął ustawę dyscyplinującą sędziów. Zdaniem Rzeplińskiego, "to tak, jakby w jakiejś części Polski sędziowie zaczęli orzekać zupełnie inaczej, niż stanowi polskie i unijne prawo".

I teraz to, co jest istotne, to fakt, że my wyprowadzamy Europę z Polski - powiedział były prezes TK w rozmowie z Onetem. Jego zdaniem to początek przyjmowania "wartości wschodnich". To jest szczególnie groźne dla Polski. To, co się stało dzisiaj w Sejmie jest czymś bardzo zasmucającym - mówił.

Nowelizacja ustaw sądowych m.in. rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Dodatkowo Andrzej Rzepliński skomentował uchwałę Sądu Najwyższego - trzy izby SN stwierdziły, że sędziowie rekomendowani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania. Jestem dumny z uchwały SN i z tego, jak sędzia Wróbel ją uzasadnił - powiedział.