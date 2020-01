Jak wskazał Sąd Najwyższy: Sędziowie wybrani przez nową KRS nie są uprawnieni do orzekania. Trzy izby SN uznały, że uchwała nie działa wstecz - nie ma wpływu na orzeczenia wydane przed datą jej podjęcia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Izby Dyscyplinarnej SN, gdzie ustawa obowiązuje bez względu na datę orzeczenia. Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który chciał, aby ustawa dyscyplinująca sędziów trafiła do kosza. Zgodnie z decyzją Sejmu - trafi ona jednak na biurko prezydenta. W Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu. Wbrew obawom, że Forum będzie kolejną okazją do oczerniających Polskę wypowiedzi Władimira Putina - wystąpienie prezydenta Rosji było wyjątkowo stonowane. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek? Sprawdź w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

