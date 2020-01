Ustawa dyscyplinująca sędziów została przegłosowana w Sejmie. Posłowie odrzucili tym samym decyzję Senatu, który w ostatni piątek zdecydował, aby ustawa trafiła do kosza.

Sejm przegłosował ustawę dyscyplinującą sędziów / Marcin Obara / PAP

Po przegłosowaniu w Sejmie, ustawa trafi do podpisu prezydenta.



Zmiany autorstwa PiS budzą ogromne kontrowersje. Nowelizacja ustaw sądowych m.in. rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

Nowelizacja była krytykowana nie tylko przez opozycję, czy środowiska prawnicze. Spotkała się również z jednoznacznie negatywnymi ocenami na arenie międzynarodowej.

W ostatnich dniach druzgocącą opinię do projektu wydała Komisja Wenecka, która ostrzegła m.in., że "nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce".



Już w grudniu natomiast Komisja Europejska wysłała do prezydenta i premiera RP oraz marszałków Sejmu i Senatu list z prośbą o powstrzymanie się od dalszych prac nad przepisami, które - według wstępnej oceny Komisji - godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej.

Druzgocąca opinia Komisji Weneckiej ws. ustawy dyscyplinującej sędziów

W połowie stycznia Komisja Wenecka na swojej stronie internetowej opublikowała opinię na temat zmian w ustawach dotyczących sądów powszechnych autorstwa PiS.