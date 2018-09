Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosuje tryb przyspieszony przy rozpatrywaniu pięciu pytań prejudycjalnych zadanych mu przez polski Sąd Najwyższy na początku sierpnia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Według jego ustaleń, prezes TSUE wydał postanowienie w tej sprawie w piątek - decyzja dotarła właśnie do Sądu Najwyższego. W pytaniach chodziło przede wszystkim o to, czy nowe polskie przepisy o odsyłaniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy skończyli 65 lat, nie łamią zasady nieusuwalności sędziów. Właśnie przy okazji skierowania tych pytań do TSUE Sąd Najwyższy zdecydował o zawieszeniu działania kilku przepisów ustawy o SN. Polskie władze tego postanowienia nie uznały.

REKLAMA