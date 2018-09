Kolejne uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego trafiły do Kancelarii Prezydenta - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Chodzi o procedurę naboru do izb kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, karnej oraz cywilnej.

Andrzej Duda powołał sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezydent może podjąć decyzję w sprawie kolejnych osób z rekomendacjami KRS pod koniec nadchodzącego tygodnia lub na początku jeszcze kolejnego, a więc na przełomie września i października.



Jak powiedział reporterowi RMF FM prezydencki minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta RP - oprócz uchwał - sprawdza jeszcze akta osobowe kandydatów do Sądu Najwyższego.



Analizujemy, czy wszelkie wymogi ustawowe czy kwestie formalne są dopełnione. Teraz będzie rozpatrywana izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych i te wakujące etaty w izbie cywilnej i w izbie karnej - mówi Dera.



Prezydent nie podjął jeszcze decyzji, czy jednorazowo powoła sędziów do wszystkich izb czy zrobi to odrębnie.