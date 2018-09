"To policzek wymierzony wszystkim sędziom w Polsce: ‘jeśli będziecie podejmować decyzje niewygodne dla władzy, to będziecie mieli kłopoty’” - tak przesłuchanie sędzi Ewy Maciejewskiej przed rzecznikiem dyscyplinarnym skomentował jej pełnomocnik mec. Patryk Radzimierski. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w sierpniu skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne: pytała, czy nowe przepisy dyscyplinarne nie zagrażają sędziom, którzy np. orzekną niezgodnie z interesem Skarbu Państwa. Sędzia Bartłomiej Przymusiński, również wezwany w czwartek na przesłuchanie, podkreślał natomiast, że "obowiązkiem sędziego jest nie milczeć, tylko mówić wtedy, kiedy łamane są standardy europejskie niezależnego sądownictwa".

Demonstracja poparcia dla przesłuchiwanych sędziów przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie (zdjęcie po lewej: fot. Jakub Kamiński/PAP, po prawej: fot. Tomasz Skory/RMF FM) /PAP /RMF FM

