Dzienne kary finansowe, procedura o naruszenie unijnego prawa i opóźnienia w wypłatach środków na odbudowę po pandemii. To tylko niektóre z konsekwencji, które grożą Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Do tego dochodzi polityczna izolacja i łatka kraju, który chce się wypisać z Unii. „Obawiamy się, że polski rząd jest na drodze do polexitu” – stwierdził eurodeputowany Jeroen Lenaers, rzecznik Grupy EPL ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

