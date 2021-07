Rzecznik Praw Obywatelskich skarży Polskę do Komisji Europejskiej za niewykonanie unijnych dyrektyw. W przeddzień opuszczenia urzędu Adam Bodnar skierował do odpowiadającego za sprawiedliwość unijnego komisarza Didiera Reyndersa pismo wskazujące, że Polska nie dostosowała swojego prawa do wymagań UE dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar / Michał Zieliński / PAP

W dokumencie polski RPO zwraca się do komisarza o rozważenie skorzystania z uprawnień, jakimi dysponuje Komisja Europejska, by doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami trzech wskazanych dyrektyw.



Chodzi m.in. o zapewnienie osobie zatrzymanej, jeszcze przed jej przesłuchaniem, pomocy adwokata.

Inny wątek - jak czytamy na stronach RPO - to konieczność zachowania poufności kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem.

Adam Bodnar zaznacza, że składa skargę "wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju" i "braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego", który mógłby te zaniechania stwierdzić.