Syn Mariana Banasia padł ofiarą tak zwanego ataku spoofingowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ktoś przejął numer jego telefonu i kontaktował się z komendami policji w w okolicach Warszawy.

Jakub Banaś po przesłuchaniu w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

Sprawę wyjaśnia policja. Najpewniej będzie prowadziła postępowanie w sprawie komputerowego oszustwa polegającego na podszywaniu się pod inną osobę.

Wieczorem, połączenia z numeru Jakuba Banasia, zaczęły trafiać do jednostek w garnizonie warszawskim. Policjanci oddzwonili do syna szefa NIK i jak się okazało, on sam nie kontaktował się z funkcjonariuszami.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że komunikaty dla policjantów stworzono za pomocą syntezatora mowy. Chodziło o zgłaszanie zdarzeń, które miały wymuszać interwencje funkcjonariuszy.

Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu Banasiowi

Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała w środę uchylenie immunitetu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Za głosowało 9 posłów, przeciw - 7 - poinformował przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS).



Posiedzenie, częściowo niejawne, było bardzo chaotyczne. Nie dopuszczono do głosu pełnomocnika Mariana Banasia, ani polityków opozycji. Interweniować musiała Straż Marszałkowska.



Rano w środę sejmowa komisja regulaminowa ponownie zajęła się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli.



Śledczy chcą postawić Marianowi Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

"Współpracowałem z Marianem Banasiem przy reformie służb skarbowych. (...) Wtedy nie miałem wiedzy takiej, która teraz się odkrywa" - powiedział w środę w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Henryk Kowalczyk. "W momencie jego powołania prokuratura nie prowadziła postępowań" - dodał.



Wicepremier Kowalczyk pytany o ewentualne uchylenie immunitetu szefa NIK odpowiedział: większość jest krucha, większość jest niewielka.



