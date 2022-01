​Bezprecedensowy atak na rodzinę byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ktoś przejął jego numer telefonu, zadzwonił do córki i poinformował o śmierci ojca. To kolejny od kilkunastu dni atak. Wcześniej ktoś podając się za córkę Wojtunika wysłał groźby do urzędników samorządowych i komendantów policji na Mazowszu.

