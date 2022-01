"Z obecnego stanu prawnego jednoznacznie wynika, że nie mamy tak naprawdę kontroli nad służbami specjalnymi. One są poza jakąkolwiek kontrolą, zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusz operacyjny i metody rozpoznawczo-operacyjne" – powiedział w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Marian Banaś. "Gwarancję niezależności Najwyższej Izby Kontroli daje moja osoba" – przyznał szef NIK. "Gdybym miał pewność co do obiektywizmu i niezależności prokuratury i organów śledczych oczywiście zrzekłbym się immunitetu. Nie mam takiej pewności, jestem o tym przekonany, że niezależności nie będzie, jest stronniczość, wobec tego nie ma potrzeby, żebym ja w tej chwili składał immunitet" – dodał.

