W czwartek, 6 listopada, w jednym z mieszkań przy ulicy Katowickiej w Poznaniu doszło do tragicznego odkrycia. Pracownik socjalny znalazł tam ciała 79-letniego mężczyzny oraz jego 46-letniego, niepełnosprawnego syna. Na miejscu pracuje policja i ekipa śledcza, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W czwartek rano poznańska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu zwłok dwóch osób w jednym z mieszkań przy ul. Katowickiej.

Ofiary to 79-letni mężczyzna i jego 46-letni syn, który poruszał się na wózku inwalidzkim.

Ciała odkrył pracownik socjalny, który od półtora roku opiekował się rodziną.

Według wstępnych ustaleń, na ciele syna nie znaleziono żadnych obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że ojciec mógł targnąć się na swoje życie.

Na miejscu pracuje ekipa śledcza, która zabezpiecza ślady i przesłuchuje świadków.





