Prokuratura Regionalna w Warszawie rekomenduje złożenie zażalenia na decyzję sądu, który we wrześniu umorzył postępowanie przeciwko Sławomirowi Nowakowi - byłemu ministrowi transportu. Śledczy są zdania, że sąd dokonał nieuprawnionej oceny merytorycznej, przekraczając swoje kompetencje na tym etapie postępowania. Ostateczną decyzję o zaskarżeniu podejmie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Sławomir Nowak na zdjęciu z 2018 r. / Sergii Kharchenko/AFP / East News

Sąd umorzył we wrześniu sprawę jeszcze przed rozpoczęciem procesu, uzasadniając to "oczywistym brakiem podstaw oskarżenia".

Ostateczną decyzję o ewentualnym zaskarżeniu postanowienia podejmie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Sławomir Nowak to były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska. Odszedł z polskiej polityki po sprawie zegarka niewpisanego do oświadczenia majątkowego. Od 2016 r. był szefem ukraińskiej agencji drogowej, a w 2021 r. prokuratura oskarżyła go o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych - zarzucano mu m.in. przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Zarzuty postawiła mu także strona ukraińska.

Pod koniec września Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. polskiego wątku afery Sławomira Nowaka. Doszło do tego przed procesem; jak wówczas poinformowano, powodem był "oczywisty brak podstaw oskarżenia". Kilka dni później prokuratura zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu dokona jego oceny oraz analizy.

Prokuratura rekomenduje prokuraturze

O efektach tej analizy Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w środę. Jej zdaniem "sąd umarzając postępowanie - na posiedzeniu wstępnym, przed rozpoczęciem rozprawy głównej - z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, przekroczył zakres wstępnej kontroli oskarżenia i dokonał nieuprawnionej merytorycznej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów".

W tej sytuacji - czytamy w komunikacie - prokuratura regionalna rekomenduje warszawskiej prokuraturze okręgowej złożenie zażalenia na wrześniowe postanowienie sądu. Uzasadnienie decyzji sądu o umorzeniu sprawy wpłynęło do prokuratury w minionym tygodniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w poniedziałek, że decyzję o tym, czy ją zaskarżyć, czy nie, podejmie prokurator okręgowy w Warszawie.

"Wiele kłamliwych wypowiedzi"

Prokurator krajowy, pytany o pojawiające się w przestrzeni publicznej krytyczne uwagi, według których prokurator zajmująca się sprawą analizowała wcześniej akta i miała "niejako poprzeć" umorzenie, ocenił, że na temat postępowania pojawiło się "wiele kłamliwych wypowiedzi", a sama prokurator miała pełne prawo dokonać oceny i zająć stanowisko w sprawie materiału dowodowego.

W wydanym - po ogłoszeniu decyzji sądu o umorzeniu - komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba napisał, że "wnioski o umorzenie postępowania zostały złożone bezpośrednio na posiedzeniu przez obrońców oskarżonych i samych oskarżonych", a prokurator "ustosunkowując się do złożonych wniosków, stwierdził, że nie oponuje ich uwzględnieniu".

Główny proces Sławomira Nowaka, dotyczący zarzutów korupcji w Ukrainie, nadal się toczy.