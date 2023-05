Minister sprawiedliwości prosi o wycofanie się ze zmian w ustawie o SN

Ziobro poprosił też o to, by premier wycofał się ze zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym "napisanych we współpracy z Brukselą".

Dodał, że nie tylko jego ugrupowanie, ale nawet prezydent Andrzej Duda, uważa, że zmiany łamią konstytucję. "Do tego zamiast przyśpieszyć, spowolnią postępowania" - podkreślił.

Co powiedział premier?

Mateusz Morawiecki był wczoraj gościem Polsat News. Zapytano go m.in. o to, jak podchodzi do reformy sądownictwa. Morawiecki odpowiedział, że "nie wyszła im (Suwerennej Polsce) reforma sądownictwa za bardzo".

Bardzo mocno staram się dopingować ministra sprawiedliwości, aby robił wszystko to, co w jego mocy, żeby jeszcze przed wyborami skrócić czas postępowań przed sądami i usprawnić sądy, zmniejszyć koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - mówił Morawiecki. Ocenił, że może przez "ostatnich parę miesięcy jeszcze coś uda się tutaj naprawić".

Jak dodał szef rządu, "oddaliśmy to niestety w ręce Solidarnej Polski i wyszło im, jak wyszło (...) te resorty, które są w naszych rękach, działają naprawdę bardzo sprawnie, pokazujemy sprawczość i skuteczność".

Jednocześnie Morawiecki zapewnił, że chciałby wspólnego startu wyborczego z Suwerenną Polską. Idziemy razem do wyborów jako Zjednoczona Prawica, ważne, aby być tą Zjednoczoną Prawicą mimo pewnych różnic - podkreślił szef rządu.

Co z nowelą ustawy o SN?

10 lutego prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. "To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - zaznaczył w orędziu dotyczącym tej sprawy.

Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie zajął się sprawą, ponieważ musi ona być rozpatrywana w pełnym składzie, a od miesięcy w TK trwa spór. Część sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezesa TK.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację KPO. Przewiduje ona m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać NSA, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Na początku maja posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do 9 sędziów. Został on skierowany do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości.

KE na początku czerwca 2022 roku zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".