Paulina Hennig-Kloska w Porannej rozmowie w RMF FM odniosła się do planowanych regulacji klimatycznych UE. "Polska będzie głosować przeciw" - potwierdziła minister klimatu i środowiska. "Tego typu cele dla krajów takich jak nasz są zbyt ambitne" - dodała. Zapytana, czy uda się znaleźć mniejszość blokującą, stwierdziła, że dotychczas to się udawało.

Ministra potwierdza - Polska będzie przeciw

Szefowa resortu środowiska w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim potwierdziła ustalenia RMF FM - jako pierwsi informowaliśmy, że nie będzie zgody naszego kraju na nową politykę klimatyczną UE. "Polska będzie głosować przeciw" - stwierdziła Hennig-Kloska, odnosząc się do dzisiejszego głosowania w sprawie nowego celu klimatycznego na rok 2040. Zakłada on redukcję emisji CO 2 o 90 proc. w stosunku do 1990 r.

Tego typu cele dla krajów takich jak nasz są zbyt ambitne. One nawet nie wynikają ze średnich unijnych - stwierdziła ministra.

Zapytana, czy uda się znaleźć mniejszość blokującą odparła, że dotychczas się to udawało. Dodała, że nawet jeśli to prawo zostanie dzisiaj przyjęte, to wprowadzono do niego wiele poprawek, które mają być korzystne dla Polski.

Między innymi to, żeby nie obejmować polityką klimatyczną UE przemysłu obronnego (...). Dla naszych wydatków budżetowych jest to bardzo istotne. Jeżeli polityka klimatyczna będzie zbyt obciążająca dla gospodarki, to będą jej rewizje w 2030 i 2035 roku (...). Ten cel jest na 2040 i będzie można go zrewidować z odpowiednim wyprzedzeniem - mówiła Hennig-Kloska.

Polityczka odniosła się również do współpracy międzynarodowej, jaką prowadzi w tej sprawie z odpowiednimi ministrami na szczeblu unijnym.

Pracujemy wspólnie, by te poprawki wprowadzać i żeby ten cel nie był celem twardym samym w sobie, tylko zaleceniem, do którego powinno się dojść. Po drodze będą mierniki i działania zastępcze, co będzie łatwiejsze do przyjęcia dla takich krajów jak Francja czy Włochy - skonkludowała.

Będą nowe regulacje ws. plastiku?

Ministra klimatu i środowiska mówiła o planowanych zmianach w prawie, które miałyby uporać się z ogromną ilością plastikowych opakowań. Polegałoby to na obciążeniu producentów dodatkową opłatą za korzystanie z opakowań z tworzyw sztucznych.

Będzie wprowadzona odpowiedzialność producenta za wprowadzane odpady opakowaniowe. Liczę, że to prawo będzie redukować np. marchewkę w folii. Producent będzie musiał za nią zapłacić. Jej używanie naraża gospodarkę i kraj na koszty, bo trzeba ją zutylizować - mówiła i dodała, że pieniądze z takiej potencjalnej opłaty miałyby częściowo trafić do samorządów i wesprzeć finansowo m.in. gospodarkę odpadami.

Hennig-Kloska odniosła się również do obowiązującego od miesiąca systemu kaucyjnego. Przypomniała, że obecnie mamy okres przejściowy, w 100 proc. wejdzie on w życie od 1 stycznia 2026. Wskazała, jaka część butelek wraca do punktów zbiórki.

Jeżeli chodzi o butelki PET, jest to obecnie zaledwie 30 proc. Kraje, które zbierają butelki w systemie kaucyjnym potrafią ściągać z rynku 97 proc. My mamy cel 90 proc. do przekroczenia - stwierdziła.

Niepewna przyszłość Polski 2050

Paulina Hennig-Kloska przyznała, że namawiała Szymona Hołownię, aby ponownie starał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przez wiele miesięcy namawiałam pana marszałka, żeby wystartował dalej na przewodniczącego PL2050. Jak widać byłam mało przekonująca w swoich argumentacjach - mówiła ministra.

Niemniej, wyraziła zrozumienie dla tej decyzji Hołowni. Miał ją podjąć "w okolicznościach, które są dla niego trudne osobiście". Był osobą hejtowaną. (...) To, co dzieje się w polityce, jednak przekracza wszelkie kryteria i bariery - wyjaśniła.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego stwierdziła, że jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Ma podjąć tę decyzję w czasie najbliższych 1-2 tygodni. Chcielibyśmy dać ciekawą propozycję naszym członkom, która będzie godna poparcia - stwierdziła Hennig-Kloska.

Odniosła się również do potencjalnej kandydatury Michała Kobosko, który także nie podjął jeszcze decyzji o starcie. Bardzo chętnie poparłabym Michała Kobosko. Jest to osoba przeciwko której bym nie chciała startować, wolałabym go poprzeć - oznajmiła ministra.

Przedstawicielka Polski 2050 przyznała, że to, na czym najbardziej jej zależy w kontekście swojej formacji, to jej dalsze funkcjonowanie i przetrwanie. To, co leży mi na sercu, to żeby ten projekt przetrwał oraz poprawił swoją kondycję i poparcie społeczne, bo wiele osób przez 5 lat i więcej pracowało nad tym, by tę partię zbudować - podsumowała Paulina Hennig-Kloska.

Paulina Hennig-Kloska / Mikołaj Poruszek / RMF FM

