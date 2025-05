Nawrocki walczył w ustawkach?

Nawrocki, podczas transmitowanej w czwartek na żywo na kanale Youtube rozmowy, odpowiadał na pytania Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stwierdził, że chce pokazać kandydata na prezydenta jako człowieka z krwi i kości i nawiązał do sportowych pasji Nawrockiego - czyli m.in. boksu. Nieoczekiwanie rozmowa zwekslowała z rywalizacji czysto sportowej na leśne ustawki między kibicami.

Jeśli chodzi o sportowe emocje, czy to walka jeden na jeden w ringu bokserskim, czy to trzech na trzech na terenie sali gimnastycznej, czy w jakiś większych liczbach, to towarzyszą temu te same emocje, bo jest to walka sportowa. To, co pan nazywa "ustawkami", ten rodzaj aktywizacji sportowej czy społecznej, pojawia się też komercyjnie - powiedział Nawrocki.

Pan walczył w takiej siedemdziesięciu na siedemdziesięciu; pamiętam; z tego, co mi ludzie mówili. Mamy trochę wspólnych znajomych i przyznaję, że mi to imponuje, bo mało który prezydent w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to jest naprawdę ciekawe - odpowiedział Mentzen.

Nawrocki nie zaprzeczył informacjom, że brał udział w starciu.