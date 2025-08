Zgromadzenie Narodowe, msza w intencji ojczyzny, a potem uroczyste wejście do Pałacu Prezydenckiego. Taki jest plan zaplanowanego na dziś zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Dudę, który pełnił ten urząd nieprzerwanie przez 10 lat. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tego wydarzenia.

10:30

Nawrocki podziękował także Andrzejowi Dudzie "za 10 lat prezydentury z tak wielkimi sukcesami".

10:29

Prezydent zaprosił także na Narodowe Czytanie. "Jeśli będzie trzeba czytać polskie lektury, to będzie to robił prezydent Polski i osoby zaproszone" - zaznaczył.

10:28

"Zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem" - mówi Nawrocki.

10:25

Prezydent mówił o swoim "Planie 21". To "nie" dla nielegalnej imigracji, "tak" dla polskiej złotówki. Dodał, że nie pozwoli podnieść wieku emerytalnego.

10:24

"Chcę zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmować zgodnie z podziałami (politycznymi), ale wbrew tym podziałom" - podkreślił prezydent.

10:23

Prezydent podkreśla, że będzie konsekwentny i zdecydowany ws. swojego programu wyborczego.

10:22

Jak mówił, wynik wyborów to "silny głos suwerena do całej klasy politycznej". "To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej - podkreślał Nawrocki.

10:19

"Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta" - mówi prezydent.

Jak dodał: "Jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tą pogardę".

10:17

"Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje naród. Dlatego witam naród polski w granicach Rzeczpospolitej i poza granicami" - rozpoczyna Karol Nawrocki.

10:16

Karol Nawrocki wygłosi teraz orędzie.

10:15

Karol Nawrocki formalnie obejmie urząd Prezydenta RP.

10:15

"Tak mi dopomóż Bóg" - kończy Karol Nawrocki.

10:14

Karol Nawrocki składa przysięgę.

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

10:13

Od rana przed Sejmem gromadzili się zwolennicy Karola Nawrockiego. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta mają przemaszerować przed Pałac Prezydencki.

10:10

"Karol Nawrocki, prezydentem Polski" - krzyczą posłowie PiS.

10:09

Na uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego przybyli m.in.: ustępujący prezydent Andrzej Duda wraz małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, ministrowie, była premier Beata Szydło, przedstawiciele władz kościelnych i wojskowych, w tym prymas Polski Wojciech Polak i szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła, a także korpus dyplomatyczny. Na uroczystości przybył także rumuński polityk, lider skrajnie prawicowej partii AUR George Simion.

10:07

Uroczystość rozpoczyna się od odśpiewania hymnu.

10:07

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otworzył obrady Zgromadzenia Narodowego.

10:06

Karol Nawrocki z małżonką już na sali plenarnej. Powitały ich okrzyki: "Karol, Karol".

10:04

"Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wyjdę ze Zgromadzenia Narodowego. Wiem, że tego spodziewają się po mnie ci, którzy razem ze mną złożyli protest wyborczy. Proszę nie atakujcie jednak tych, którzy dzisiaj, z racji choćby urzędu, musieli wziąć udział w tym smutnym wydarzeniu" - napisał na platformie X poseł KO Roman Giertych.

09:57

W Sejmie pojawił się już także Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą. Zostali powitani przez marszałków Sejmu i Senatu: Szymona Hołownię i Małgorzatę Kidawę-Błońską.

09:55

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybył do Sejmu.



09:50

Z końcem drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy kończy się również dziesięcioletni okres sprawowania funkcji Pierwszej Damy przez Agatę Kornhauser-Dudę. Od dziś rolę tę obejmie Marta Nawrocka - małżonka Karola Nawrockiego, który tego dnia złoży przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym.

09:47

09:43

Karol Nawrocki dla mnie nie jest prezydentem - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Lech Wałęsa, podkreślając, że dopóki głosy oddane w wyborach prezydenckich nie zostaną raz jeszcze przeliczone, dopóty nie uwierzy, iż kandydat popierany przez PiS został prawidłowo wybrany. Nie wolno było dopuścić, aby ten człowiek został prezydentem - dodał.

09:37

Na środowe uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta do Warszawy przyjadą ludzie z każdego zakątka Polsk - powiedział Zbigniew Bogucki (PiS). Według rzecznika PiS Rafała Bochenka, ludzie sami organizują swój przyjazd; to oddolna inicjatywa społeczna.