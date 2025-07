W piątek doszło do ważnego spotkania współprzewodniczącego Partii Razem Adriana Zandberga z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Tematem rozmów były w szczególności kwestie polityki społecznej oraz mieszkaniowej. Obaj politycy podkreślili zgodność w sprawie konieczności szybkiego wprowadzenia nowych przepisów dotyczących asystencji osobistej.

Adrian Zandberg po spotkaniu z Karolem Nawrockim / Paweł Supernak / PAP

Adrian Zandberg nie krył, że rozmowa dotyczyła spraw wymagających natychmiastowych decyzji. Jednym z najważniejszych tematów była kwestia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno Zandberg, jak i prezydent elekt Karol Nawrocki są zgodni, że "powinno się to zmienić jak najszybciej".

Zandberg zwrócił szczególną uwagę na opóźnienia w tej sprawie i zaapelował do prezydenta elekta o aktywność, jeśli wdrożenie przepisów będzie się przeciągać. Pozwoliłem sobie uczulić pana Karola Nawrockiego na to, jak ważny jest ten temat i zasugerować także aktywne działania, jeśli ta niemoc i niezdolność do wdrożenia asystencji w sensownej formie będzie się przedłużała - podkreślił współprzewodniczący Partii Razem.

Polityka mieszkaniowa pod lupą

Podczas spotkania nie zabrakło również tematów związanych z polityką mieszkaniową. Zandberg zwrócił uwagę na problem REIT-ów, czyli funduszy inwestujących na rynku komercyjnych nieruchomości na wynajem. W jego opinii wprowadzenie tych rozwiązań do polskiego systemu prawnego może mieć negatywne konsekwencje dla rynku mieszkaniowego. Polityk zachęcał prezydenta elekta do zawetowania przepisów, które mogłyby otworzyć drzwi dla REIT-ów w Polsce.

Ważnym elementem rozmowy była również kwestia dopłat do kredytów mieszkaniowych. Zandberg wyraził swoje zaniepokojenie, że obecne rozwiązania mogą prowadzić do sytuacji, w której środki publiczne trafiają przede wszystkim do banków i deweloperów, zamiast realnie pomagać osobom potrzebującym wsparcia na rynku mieszkaniowym. Dopłaty kończące w kieszeniach banków i deweloperów i nadmuchujące ceny mieszkań także zasługiwałyby na weto - zaznaczył polityk.