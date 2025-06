"Grzegorz Braun nie będzie miał wstępu do Sejmu" - powiedział w środę po południu Szymon Hołownia. Co więcej, od tej pory straż marszałkowska ma prawo użyć siły fizycznej, jeśli osoba - nawet ta objęta immunitetem - niszczy mienie. To reakcja na to, że kilkadziesiąt minut wcześniej europoseł z Konfederacji Korony Polskiej zniszczył wystawę "Tęczowe Opole" poświęconą tolerancji wobec osób LGBT.