Zwołam kolejne, dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich projektów, które zostały przedstawione na konwencji PiS przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki / Piotr Nowak / PAP

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej w Otwocku o plany podwyższenia 500 plus do 800 zł oraz czy na wtorkowej Radzie Ministrów pojawi się harmonogram wprowadzenia zmian w tym świadczeniu.

Na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu - zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - poinformował szef rządu.

Zapewnił, że jest "pełna analiza, dokładnie dokonane kalkulacje związane z wdrożeniami poszczególnych projektów".

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.