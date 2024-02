Komisarz Janusz Wojciechowski opublikował w mediach społecznościowych list otwarty do rolników, którzy biorą udział w odbywającym się dziś w wielu polskich miejscowościach proteście. Poprzez blokady dróg i przejść granicznych pokazują oni swoją niezgodę na wprowadzanie unijnego Zielonego Ładu i napływ towarów z Ukrainy.

"Jeszcze raz dziękuję za bezpieczeństwo żywnościowe, które nam wszystkim zapewniacie i za Wasz wysiłek na rzecz środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt. Jestem z Wami, szanuję wasz protest, wspieram Wasze postulaty, znane mi nie od wczoraj" - zadeklarował komisarz UE ds. rolnictwa.

Transparent krytykujący Janusza Wojciechowskiego na proteście rolników w Poznaniu / Łukasz Gdak / East News

Wojciechowski wymienił też działania, które podjął na rzecz polskich rolników. Chodzi m.in. o wstrzymanie importu ziarna z Ukrainy oraz planowane ograniczenie importu cukru, mięsa drobiowego i jaj.

"Fundusze rolne w wysokości ponad 5 mld euro rocznie jako jedyne przekazane zostały Polsce bez żadnych kamieni milowych ani warunków wstępnych. Dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane po poziomu powyżej średniej UE. Rolnictwo, na mój wniosek zostało wyłączone z obowiązkowych redukcji CO2 do 2040 r." - wylicza w liście komisarz ds. rolnictwa.

Wojciechowski wymienił też kwestie istotne dla rolników, o które zabiega w UE. To m.in. zwiększenie dopłat bezpośrednich o 10 proc., zwiększenie unijnego budżetu rolnego na okres po 2027 r. i przedłużenie pomocy publicznej dla rolników w związku z wojną na Ukrainie.

"Zrealizowałem 100 proc. tego, co było możliwe do zrealizowania i co najmniej 50 proc. z tego, co było niemożliwe do zrealizowania, np. zakaz importu z Ukrainy. Nie zmienia to faktu, że pilnie wsłuchuje się w głos Waszego protestu i tak jak dotychczas będę aktywnie działał na rzecz poprawy sytuacji polskich rolników" - podsumował w liście Wojciechowski.