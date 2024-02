Dziś w całym kraju odbędą się protesty rolników. Na Dolnym Śląsku protestujący pojawią się m.in. na drogach krajowych numer 5, 8 i A4. Policjanci zachęcają do śledzenia komunikatów publikowanych na stronach i profilach społecznościowych poszczególnych dolnośląskich jednostek policji.

Rolnicze protesty /zdjęcie archiwalne/ / Darek Delamanowicz / PAP

Rolnicze protesty to reakcja na politykę rolną rządu i unijnych urzędników. Główny zarzut dotyczy zwolnienia z opłat celnych produktów spożywczych z Ukrainy, które trafiają do Polski i innych rejonów Europy. Na Dolnym Śląsku zaplanowano blokady w 20 miejscach, również we Wrocławiu.

Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić od g. 10.00.

Możliwy przebieg protestów i ewentualnych utrudnień na drogach Dolnego Śląska: