Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekty ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jak stwierdził wiceszef resortu Jan Sarnowski, tzw. podatkowy restart zawiera cały szereg ulg, które zachęcą międzynarodowe holdingi do lokowania w Polsce centrów działalności, pomogą mniejszemu biznesowi w znalezieniu pieniędzy na inwestycje i zachęcą do powrotu do Polski rodaków zza granicy, wraz z ich kapitałem. Projekt wciąż nie ma większościowego poparcia w Sejmie.

