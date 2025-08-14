Wybieracie się na długi weekend do Rzymu? Przygotujcie się na rekordowy tłok. Według szacunków nocleg w Wiecznym Mieście zarezerwowało na najbliższe dni ponad 600 tysięcy turystów z całego świata.

Turyści przy słynnej rzymskiej fontannie di Trevi / Conrado Cavani / Shutterstock

W piątek we Włoszech obchodzone jest święto Ferragosto, uważane za dzień szczytu wakacyjnych wyjazdów. Liczba rezerwacji noclegów w Wiecznym Mieście na ten przedłużony z powodu święta weekend jest rekordowa.



Rzym przyciąga tłumy turystów mimo ekstremalnych upałów. To liczne grupy wycieczkowe i uczestnicy pielgrzymek z okazji Roku Świętego. Jest również wielu Amerykanów, którzy przyjeżdżają, by zobaczyć swojego rodaka - Leona XIV.

W świąteczny piątek otwarte będą państwowe i miejskie muzea oraz tereny archeologiczne, w tym Koloseum, Forum Romanum, a także Muzea Kapitolińskie, gdzie jest m.in. duża wystawa poświęcona pobytowi królowej Marysieńki Sobieskiej w Rzymie.



Szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie stolicy Włoch Alessandro Onorato zaznaczył, że od trzech lat stale wzrasta liczba turystów odwiedzających Rzym. Poprzedni rekord odwiedzin Wiecznego Miasta zanotowano w 2024 r. i wszystko wskazuje na to, że już w ten weekend zostanie pobity.