Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska nie pojawiła się na wczorajszym spotkaniu z klubem Polski 2050. Z posłami tego klubu spotkała się natomiast minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W czwartek w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności wobec obu pań. Wicepremier Władysław-Kosiniak przestrzegł koalicjantów przed głosowaniem za wnioskami opozycji. "To zawsze kończy współpracę koalicyjną" - zauważył.

Paulina Hennig-Kloska / Adam Burakowski / East News

W czwartek Sejm zagłosuje nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Minister Hennig-Kloska nie pojawiła się na spotkaniu klubu Polski 2050, tłumacząc nieobecność innymi zobowiązaniami.

Minister zdrowia Sobierańska-Grenda spotkała się z posłami Polski 2050 i wyjaśniła ich wątpliwości.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

W czwartek Sejm ma zająć się wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (obecnie klub Centrum, wcześniej Polska 2050) oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Posłowie Polski 2050 zaprosili obie minister na posiedzenie klubu, by rozwiały wątpliwości w kwestiach związanych z działaniem resortów. Odbyło się ono w poniedziałek wieczorem.

Paulina Hennig-Kloska w wieczornym wpisie na X poinformowała, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu klubu Polska 2050.

Śliz: Minister zdrowia wyjaśniła wszelkie wątpliwości

Przybyła dzisiaj do nas pani minister zdrowia na nasze zaproszenie. Pani minister klimatu i środowiska nie przyszła - powiedział PAP w poniedziałek wieczorem szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz.

Według polityka Sobierańska-Grenda "wyjaśniła wszelkie wątpliwości", które mieli politycy klubu. Odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło - dodał.

"Do czwartku jest jeszcze czas"

Odnosząc się z kolei do nieobecności Hennig-Kloski, Śliz podkreślił, że poinformowała o nieobecności "ledwo 1,5 godz. przed posiedzeniem klubu". Podkreślił jednocześnie, że "do czwartku jeszcze jest czas". Więc serdecznie zapraszam w terminie, który będzie dogodny dla pani minister, żeby odwiedziła nasz klub - zaznaczył.

Hennig-Kloska opublikowała w poniedziałek wieczorem wpis na X, w którym napisała, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu klubu Polski 2050. Zaznaczyła, że władze klubu zostały o tym uprzedzone. W dołączonym do wpisu piśmie, datowanym na poniedziałek, przypomniała, że 16 kwietnia zorganizowała w resorcie spotkanie dla przedstawicieli klubów parlamentarnych wchodzących w skład "koalicji 15 października".

"Ubolewam, że przedstawiciele klubu Polska 2050 nie uczestniczyli we wspomnianym spotkaniu. Odbyliśmy wtedy wielogodzinną dyskusję" - napisała. Dodała, że spotkanie miało na celu omówienie m.in. zgłoszonych przez klub tematów takich jak: system kaucyjny, program "Czyste Powietrze". Zapowiedziała także, że w najszybszym możliwym terminie odpowie na pytania zadane podczas kontroli poselskiej przeprowadzonej przez posłów klubu Polski 2050 Bartosza Romowicza i Adama Lubońskiego.