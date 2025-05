Rada Ministrów przyjęła pierwszy pakiet dziewięciu ustaw deregulacyjnych - poinformowała kancelaria premiera. Chodzi m.in. o rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel, obniżenie opłat sądowych czy wydłużenie czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie. Jak dodano, rozwiązania te mają ułatwić życie obywateli i firm.

/ Szymon Pulcyn / PAP

Dzisiaj już mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nasza kadencja będzie pod znakiem uproszczenia życia, ułatwienia życia i wielkiej rewolucji deregulacyjnej - mówił Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.