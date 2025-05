Komisja Europejska wprowadzi z końcem roku zakaz zawierania nowych umów i kontraktów krótkoterminowych typu spot na import rosyjskiego gazu skroplonego i z gazociągów. Mało tego - kontrakty długoterminowe zostaną wygaszone z końcem 2027 r. Stosowną propozycję zmian KE przedstawi w czerwcu.

Unia Europejska robi krok ku niezależności od rosyjskiego gazu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Komisja Europejska opublikowała we wtorek tzw. mapę drogową, której realizacja ma doprowadzić do całkowitego uniezależnienia się Unii Europejskiej od importu wszelkiego rosyjskiego gazu do końca 2027 r.

Zakaz zawierania nowych umów gazowych oraz kontraktów krótkoterminowych typu spot doprowadzi do tego, że jeszcze na koniec tego roku UE zmniejszy o jedną trzecią dostawy gazu z Rosji.

KE ma też zaproponować całkowite wstrzymanie pozostałego importu rosyjskiego gazu do końca 2027 r. Oznacza to, że - jak mówił we wtorek komisarz ds. energii Dan Joergensen - kontrakty długoterminowe, które odpowiadają za dwie trzecie dostaw gazu do UE, będą musiały zostać wygaszone z końcem 2027 r.

Plan całkowitego odejścia Unii Europejskiej od surowców z Rosji przewiduje też wygaszenie dostaw związanych z energią nuklearną. W kwestii energii nuklearnej KE zamierza zaproponować ograniczenia dotyczące nowych umów zawieranych poprzez Agencję Dostaw Euratomu na dostawy rosyjskiego uranu.

Przy wygaszaniu importu rosyjskich surowców KE chce współpracować ze stolicami. Zostaną one poproszone o przygotowanie do końca tego roku krajowych planów, w których określą, w jaki sposób zamierzają zrezygnować z importu rosyjskiego gazu, energii jądrowej i ropy naftowej.

Do tej pory kwestia odejścia od LNG i energii nuklearnej z Rosji była dyskutowana w kontekście unijnych sankcji, których nałożenie wymaga jednomyślnej zgody krajów członkowskich.

Komisja Europejska ma przedstawić propozycje legislacyjne w czerwcu.