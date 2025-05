Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie o kolejne 60 dni czasowego zawieszenia prawa do azylu - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poprzednie rozporządzenie obowiązujące również przez 60 dni weszło w życie 27 marca.

Posiedzenie rządu / Szymon Pulcyn / PAP

Rząd chce przedłużyć o kolejne 60 dni czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu wniosku o wyrażenie na to zgody. Poprzednie rozporządzenie obowiązujące przez 60 dni weszło w życie 27 marca. Może być przedłużone za zgodą Sejmu.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Republiką Białorusi, przedłożoną przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka" - przekazał we wtorek MSWiA na platformie X.